Jubiläum: 20 Jahre "Schloss Einstein"

Gestern vor 20 Jahren wurde die erste Folge von "Schloss Einstein" ausgestrahlt und ist seitdem eine feste Größe in der deutschen Kindermedienlandschaft.



Seit 1998 ist die Kinder- und Jugendserie ein Spiegel ihrer Zeit. Es geht um Freundschaft, Schulstress, die erste Liebe und um das große Abenteuer des Erwachsenwerdens.



In 20 Jahren ist einiges an Material zusammengekommen: Mit bisher 948 Folgen und damit etwa 23.700 Sendeminuten könnten Zuschauer über 2 Wochen hintereinander (16,5 Tage) die Schulabenteuer der "Einsteiner" verfolgen.