Jubiläum: Boulevardmagazin "Brisant" wird 25

Seit einem Vierteljahrhundert präsentiert "Brisant" beim Öffentlich-Rechtlichen News und Buntes. Am 11. Mai feiert das Promi-Magazin mit einem Event-Tag seinen 25. Geburtstag.



Ob nun Mode-Ikone Harald Glööckler, Singer-Songwriter Joris oder Prinz Frédéric von Anhalt: Das Who-is-Who der deutschen A- und B-Promi-Welt ist nicht nur in der "Brisant"-Sendung vertreten, sondern auch auf der Geburtstagsfeier am 11. Mai in Leipzig.