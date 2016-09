Jubiläum: Die Festplatte wird 60

Im Jahr 1956 wurde die erste Festplatte der Weltöffentlichkeit vorgestellt. 60 Jahre später ist sie nicht mehr aus dem modernen Leben wegzudenken.



Vor ziemlich genau 60 Jahren wurde mit der IBM 350 die erste Festplatte gebaut. Mit einem Gewicht von über einer Tonne und einem Speichervolumen von fünf Megabyte hatte sie für heutige Verhältnisse geradezu wahnwitzige Eigenschaften. Inzwischen hat sich die Festplatte vom raumfüllenden Koloss zum unverzichtbaren Bauteil entwickelt.