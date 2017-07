Jubiläum: Seit fünf Jahren forscht "Curiosity" auf dem Mars

Sechs Jahre Entwicklung, fast zwei Milliarden Euro, acht Monate Flug durchs All - dann landete der Rover "Curiosity" vor genau fünf Jahren auf dem Mars. Für Forschung und Nasa ein Meilenstein. Und der kleine Publikumsliebling rollt weiter und weiter.



"Landung bestätigt", tönt es aus den Lautsprechern und im Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena bricht Jubel aus. Klatschend und mit Tränen der Freude und Erleichterung in den Augen fallen sich die Forscher in die Arme. "Es kommt mir vor, als wären wir bei den Olympischen Spielen", sagt der Direktor des Kontrollzentrums, Charles Elachi. "Und dieses Team hat gerade Gold gewonnen."



Ein Roboter mit sechs Rädern, rund 900 Kilogramm schwer und etwa so groß wie ein Kleinwagen, löst den Jubel aus. Am 6. August 2012 landet der Rover "Curiosity" auf dem Mars - nach sechs Jahren Entwicklung, Kosten von fast zwei Milliarden Euro, acht Monaten Flug durchs All und einem komplizierten Landemanöver, das die Nasa schon im Vorfeld als die "sieben Minuten des quälenden Bangens" betitelt. Danach allerdings spricht man nur noch von den "sieben Minuten des Triumphs".



"Ich saß die ganze Zeit wie auf glühenden Kohlen", sagt der damalige Nasa-Direktor Charles Bolden kurz nach der Landung. "Es ist einfach unglaublich." Der damalige US-Präsident Barack Obama feiert die Landung als eine "beispiellose Technologie-Leistung". "Heute haben die USA auf dem Mars Geschichte geschrieben."