Jubiläums-Gewinnspiel: Imperial Dabman i200 CD zu gewinnen

15 Jahre DIGITAL FERNSEHEN sind für uns ein Grund zum Feiern - und für ein Gewinnspiel. Zum Jubiläum verlosen wir daher gleich mehrere tolle Preise. Ab heute zu gewinnen: Ein Imperial Dabman i200 CD von Telestar.



Mit dem Imperial Dabman i200 CD ist man für alle Eventualitäten bestens gerüstet: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio, kann auf mehr als 10.000 Internetradiosender zugreifen und verfügt außerdemüber ein integriertes Laufwerk zur Wiedergabe von Musik- und MP3-CDs.

Die beiden 3-Zoll-Lautsprecher, die perfekt in das Gehäuse des Dabman i200 CD eingebettet sind, erzeugen einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, die integrierte Bluetooth-Schnittstelle erlaubt ebenfalls das kinderleichte Streamen von Musik von Handys und Tablets.



Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des in drei edlen Farbeditionen verfügbaren Dabman i200 CD ab und machen ihn zu einem absoluten Top-Gerät in dieser Klasse.



Wenn Sie den Imperial Dabman i200 CD gewinnen möchten, verraten Sie und einfach in einem Kommentar, wann Sie ins DAB-Plus-Zeitalter eingestiegen sind.





P.S.: In der neuen DIGITAL FERNSEHEN (seit 2. Februar im Handel) gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen, darunter einen Ultra-HD-Fernseher, UHD-Receiver sowie aktuelle Digitalradios.

Bild: Telestar

Die Teilnahmebedingungen: