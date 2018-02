Jubiläums-Gewinnspiel: Kopfhörer Imperial bluTC 2 zu gewinnen

15 Jahre DIGITAL FERNSEHEN sind für uns ein Grund zum Feiern - und für ein Gewinnspiel. Zum Jubiläum verlosen wir daher gleich mehrere tolle Preise. Ab heute zu gewinnen: Ein Imperial bluTC 2 von Telestar.



Der Imperial bluTC 2 kombiniert edles Design mit modernster Technologie und Benutzerfreundlichkeit. In Chrom- und Lederoptik gehalten, bietet der bluTC 2 alles, was ein moderner Bluetooth Kopfhörer mitbringen muss. Moderne Bluetooth 4.0 + EDR Technik erlaubt die Kopplung mit allen bluetooth-fähigen Endgeräten, wie zum Beispiel Smartphones oder MP3-Playern.

Mit viskoelastischem Memory-Schaumstoff gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbügel sorgen für besten Tragekomfort, die integrierte Touch-Control-Steuerung erlaubt eine intuitive Bedienung des bluTC ohne Tasten. Dank eines integrierten Mikrofons kann der Kopfhörer auch zum Telefonieren verwendet werden.



Die herausragenden Klangeigenschaften des Kopfhörers lassen das Herz eines jeden Musikliebhabers höher schlagen. Das umfangreiche Zubehör beinhaltet neben diversen Kabeln zum Laden und Anschließen (bei Nicht-Verwendung von Bluetooth) außerdem ein robustes EVA Case zum Transport sowie einen Stoffbeutel, der den Kopfhörer gegen Staub und Spritzwasser schützt.



Wenn Sie den Imperial bluTC 2 von Telestar gewinnen möchten, verraten Sie und einfach in einem Kommentar, wann Sie ins digitale TV-Zeitalter eingestiegen sind.



P.S.: In der neuen DIGITAL FERNSEHEN (ab 2. Februar im Handel) gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen, darunter einen Ultra-HD-Fernseher, UHD-Receiver sowie aktuelle Digitalradios.

Bild: Telestar

