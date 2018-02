Jubiläums-Gewinnspiel: Telestar Digio 33i HD+ zu gewinnen

15 Jahre DIGITAL FERNSEHEN sind für uns ein Grund zum Feiern - und für ein Gewinnspiel. Zum Jubiläum verlosen wir daher gleich mehrere tolle Preise. Ab heute zu gewinnen: Ein Telestar Digio 33i HD+.



Der Telestar Digio 33i HD+ ist mehr als nur ein gewöhnlicher HD+-Satellitenreceiver, denn hinter seinem Design verbirgt sich modernste Technik, durch die eine Synergie zwischen digitalem Satellitenfernsehen und den Möglichkeiten des WWW geschaffen wird. Dank der Möglichkeit des Einbindens in ein Heimnetzwerk via LAN und (optional) auch via WLAN kann man mit dem Receiver über einen integrierten Browser auch im Internet surfen, über das Webportal diverse Dienste direkt aufrufen oder auch HbbTV nutzen.

Desweiteren kann die kompakte Box auch als Sat-to-IP Client Receiver genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Receiver über eine Smartphone App (kostenlos verfügbar) per Android-Smartphone oder iPhone fernzusteuern. Dank neuester Energiespartechnik liegt der Stromverbrauch des Digio 33i HD+ während dem Betrieb und dem Standby im absoluten Minimalbereich.



Wenn Sie den Telestar Digio 33i HD+ gewinnen möchten, verraten Sie und einfach in einem Kommentar, mit was für einem Receiver (Hersteller oder sogar genaues Modell) Sie ins digitale TV-Zeitalter eingestiegen sind.



P.S.: In der neuen DIGITAL FERNSEHEN (seit 2. Februar im Handel) gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen, darunter einen Ultra-HD-Fernseher, UHD-Receiver sowie aktuelle Digitalradios.

Bild: Telestar

