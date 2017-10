Jubiläumssendung zum Thema Betrug im ZDF

Das ZDF widmet sich zum 50-jährigen Jubiläum der der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" dem Aspekt der Prävention. In "Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!" warnt Moderator Rudi Cerne mit einer Live-Sendung vor aktuellen Betrugsmaschen.



Am 4. Oktober um 20.15 Uhr berichten Betroffene, Ermittler und Experten bei "Aktenzeichen XY" über die aktuellen Betrugsmaschen und liefern dabei nützliche Tipps zur Vorbeugung gegen die immer raffinierteren Täter.