Jubiliäum bei Leipziger Buchmesse: 58 Autoren auf blauem Sofa

Das Blaue Sofa ist im März 2019 zum 20. Mal auf der Leipziger Buchmesse und bringt zum Jubiläumsauftritt 58 namhafte und vielversprechende Autorinnen und Autoren mit.



In der Stadt Leipzig dreht sich vom 21. bis 24. März alles um die Literatur: Mehr als 3.400 Autorinnen und Autoren reisen aus aller Welt zur Buchmesse. Mit dabei: Das Blaue Sofa. Seit 20 Jahren gehört das Sendeformat von ZDF mit zur Buchmesse.