Judith Rakers und Roland Kaiser moderieren Semperopernball

"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (43) wird neben Sänger Roland Kaiser (67) den Dresdner Semperopernball 2020 moderieren.



Der Chef des Ballvereins, Hans-Joachim Frey, sprach am Dienstag von einer idealen Konstellation. "Ich habe schon viel von der Stadt gehört und mich auch bei der ARD-"Tagesschau" mit ihr beschäftigt", sagte Rakers bei ihrem ersten Dresden-Besuch.