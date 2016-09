Jugendkanal von ARD & ZDF: Offizieller Name steht fest

"Junges Angebot" - so nennen ARD und ZDF bisher ihren gemeinsam geplanten Jugendkanal, der in wenigen Wochen nach jahrelanger Diskussion starten soll. Dabei hat das öffentlich-rechtliche Kind inzwischen schon einen offiziellen Namen.



Anfang Oktober soll der gemeinsame Jugendkanal von ARD und ZDF starten. Einen offiziellen Namen hat das Langzeitprojekt noch nicht, immer noch bezeichnen ihn die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mit seiner Zielstellung als "junges Angebot", denn mit dem neuen Programm will man sich mit der jüngeren Generation eine neue Zielgruppe für das öffentlich-rechtliche Fernsehen erschließen. Viel Zeit für die Namensgebung bleibt mittlerweile aber nicht mehr.