Jugendkanal von ARD und ZDF wird "Funk" heißen

Das Geheimnis ist gelüftet: "Funk" heißt der gemeinsame Jugendkanal von ARD und ZDF, mit dem die Öffentlich-Rechtlichen die 14- bis 29-Jährige bedienen wollen.



Lange hat es gedauert, bis er auf den Weg gebracht wurde, am Samstag geht der gemeinsame Jugendkanal von ARD und ZDF an den Start. Um den Namen für das junge Angebot, wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten den Kanal immer bezeichneten, wurde lange Zeit ein großes Geheimnis gemacht. In den letzten Tagen wurde munter über die Bezeichnung spekuliert. Nun haben die Verantwortlichen endlich Farbe bekannt und das Geheimnis gelüftet.