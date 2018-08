Jugendliche nutzen Medien konservativer als manch einer denkt

Zum Medienkosmos der Digital Natives gehören alle Medienkanäle und sie unterscheiden bewusst, welchen Kanal sie wann nutzen. Dies ist das Ergebnis der von der BRAVO Mediennutzungsstudie 2018.



Nach der von der Bauer Media Group erstellten Studie nutzen über 80 Prozent der Befragten das Internet, Soziale Medien und TV. 68 Prozent der Mädchen und 65 Prozent der Jungen hören Radio - soweit jetzt nicht sonderlich überraschend.