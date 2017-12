Jugendliche sehen Fernsehen nicht als wichtige Erfindung

Jugendliche haben eine ganz eigene Meinung dazu, was die größten Erfindungen der Menschheit sind. Fernsehen gehört jedenfalls kaum dazu.



Die wenigsten Jugendlichen in Deutschland sehen im Fernsehen eine wichtige Erfindung. Bei der Frage "Was ist für Sie die größte Erfindung der Menschheit?" und einer Handvoll möglichen Antworten entschieden sich in einer Umfrage nur 3 Prozent für das TV.