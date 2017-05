Jugendliche stoßen im Internet auf Hass

Das Internet bietet nicht selten eine Plattform für Hass. Wie die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen herausgefunden haben will, kommen vor allem Jugendliche mit Kommentaren und Co. in Berührung, die aus negativen, beleidigenden und rassistischen Inhalten bestehen.



94 Prozent der 14- bis 24-Jährigen sind im Netz schon auf Hass-Kommentare gestoßen. Das ergab eine, am Dienstag veröffentlichte, Forsa-Studie, die die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hat. Insgesamt seien es 67 Prozent aller Internetnutzer, so die Studie, die schon mal mit Online-Hass Bekanntschaft gemacht haben.