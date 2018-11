"Juliet, Naked" - Ethan Hawke rockt in romantischer Komödie

Die Vorlage stammt von Nick Hornby. Es geht um Musik, besessene Fans, Liebesfrust und Lebensängste. In der Romanze "Juliet, Naked" stellt Ethan Hawke als Altrocker die Welt eines britischen Paares amüsant auf den Kopf.

Bild: GK Films

Die Rolle des abgehalfterten, aber liebenswerten Ex-Rockers Tucker Crowe ist Ethan Hawke auf den Leib geschrieben. Männer mit Herz und Charme, die ziellos durch Leben treiben, sind die Stärke des 48-jährigen Hollywoodstars. Das hat Hawke schon als romantischer Liebhaber in "Before Sunrise" und als träumerischer Teilzeit-Vater in "Boyhood" perfekt vorgespielt.