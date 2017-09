"Junger Dokumentarfilm" startet in 17. Staffel

Die Reihe "Junger Dokumentarfilm ist zurück mit ihrer nunmehr 17. Staffel. Die Werke der Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg gibt es im Oktober zu bewundern.



Mittlerweile steht schon die 17. Staffel der Reihe "Junger Dokumentarfilm" an. Im Rahmen dieser Reihe strahlt der Südwestrundfunk die Filme von Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Los geht es am 4. Oktober. Weitere Filme werden immer mittwochs um 23.30 Uhr gezeigt. Die Reihe läuft bis zum 25. Oktober.