Jupp Heynckes' Comeback live auf Sky

Die Bundesliga kommt aus der Länderspielpause zurück. Jupp Heynckes wird bei seinem Comeback als Bayern-Coach mit seinem Team vom SC Freiburg gefordert.



Der Spieltag beginnt zwar schon am heutigen Freitag mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen den 1.FC Köln (Eurosport Player), alle Augen richten sich jedoch auf die Rückkehr von Jupp Heynckes. Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr trifft er zum Beginn seiner vierten Amtszeit mit dem FC Bayern München auf den SC Freiburg.