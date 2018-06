Jurassic Day: Dino-Tag mit Free-TV-Premiere bei kabel eins doku

Mit einer ganzen Reihe von Dino-Dokumentation feiert kabel eins doku den Jurassic Day. "T-Rex: Autopsie eines Killers" feiert dabei Free-TV-Premiere.



Zig Millionen Jahre ist es her, dass Riesenechsen unsere Erde bewohnten und doch sind die Menschen immer noch fasziniert von Dinosauriern. Kabel eins doku den Tieren aus der Vergangenheit gleich einen ganzen Tag. Am 9. Juni ist Jurassic Day.