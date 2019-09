"Jurassic World 3" wieder mit Jeff Goldblum und Sam Neill

Die Stars des ersten "Jurassic Park"-Films treten im neuen Film wieder gemeinsam auf. Auch Laura Dern wird wieder in ihre Rolle schlüpfen.



Fans der Filmreihe "Jurassic Park" dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen: Die Schauspieler des Originalstreifens, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, werden für den sechsten Teil wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das teilte Regisseur Colin Trevorrow auf einem Fantreffen mit, wie mehrere Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten.