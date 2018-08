Juror bei "DSDS": Pietro Lombardi nimmt neben Bohlen Platz

Acht Jahre nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" wird Pietro Lombardi selbst Juror bei der Castingshow.



Ab Anfang 2019 sitzt Piettro Lombardi nach Angaben von RTL in der Jury der dann 16. Ausgabe von "DSDS". "Damit kehrt er an den Ort zurück, wo seine Karriere angefangen hat, und nimmt an der Seite seines Mentors und Kumpels Dieter Bohlen Platz", teilte der Sender am Mittwoch mit.