Justin Bieber – niemand ist im deutschen Internet gefährlicher

Wenn die Internet-Suche nach einem Promi gefährlich wird, dann ist wahrscheinlich Justin Bieber das Suchwort. Aber auch andere VIPs bringen Internetnutzer auf verseuchte Internetseiten.



"Justin Bieber ist Deutschlands gefährlichster VIP 20172." So steht es in der aktuellen Pressemitteilung von McAfee. Der Virenspezialist hat den deutschsprachigen Teil des Internets durchsucht und fand die Namen heraus, die den Suchenden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine mit Schadsoftware infizierte Website führen.