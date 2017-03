Justizminister kehrt ab von Vorab-Filter für Hassbotschaften

Das geplante Gesetz zu Hass-Delikten im Netz wurde, kurz bevor es den Bundestag zur Abstimmung vorgelegt wird, in einigen Punkten verändert. Die ersten Entwürfe des Bundesjustizministers Maas waren teilweise heftig kritisiert worden.



Kurz vor Abstimmung hat Bundesjustizminister Heiko Maas am Gesetzesentwurf gegen Hass im Internet noch Veränderungen vorgenommen, berichtet "Der Spiegel". Die Änderungen betreffen die sozialen Netzwerke, sowie einige zusätzliche Definitionen von Hasskriminalität. Der erste Entwurf des Innenministeriums wurde unter anderem vom Deutschen Richterbund dahingehend kritisiert, dass die Formulierungen zu kurz greifen würden.