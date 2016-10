Justizminister will soziale Netzwerke in Haftung nehmen

Im Kampf gegen Hetze im Internet hat Facebook zwar erste Fortschritte erzielt, dennoch ist das Vorgehen Heiko Maas nicht konsequent genug. Nun will der Bundesjustizminister den Druck erhöhen und droht den sozialen Netzwerken mit gesetzlicher Pflicht.



Die Flüchtlingsfrage in Deutschland ist weiter ungeklärt und auch die Verunsicherung in der Bevölkerung ist über ein Jahr nach Einsetzen der Welle nicht geringer geworden. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird auch weiterhin ein Ventil gesucht, um gegen unliebsame Menschen zu hetzen. Wegen seiner nur zaghaften Versuche, diese Kommentare zu löschen, stand besonders Facebook in der Kritik. Und trotz leichter Verbesserung sieht die Politik weiter Handlungsbedarf. Nun droht Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) im "Handeslblatt" damit, die sozialen Netzwerke auch in Haftung zu nehmen.