K-Pop und #WM2018: Die Jahrestrends bei Twitter

Die südkoreanische Band BTS, Antirassismus Appell von Obama, der Hambacher Forst und die WM 2018 sind die rennen in den diesjährigen Trends bei Twitter.



Die südkoreanische Band BTS hat auf Twitter den weltweit beliebtesten Beitrag des Jahres veröffentlicht. Ein kurzer Clip aus dem Juli, in dem einer der Jungs auf der Straße tanzt und aus einem nebenherfahrenden Auto gefilmt wird, wurde bislang knapp 1,7 Millionen Mal geliked, wie der Kurzmitteilungsdienst am Mittwoch mitteilte. Auf Platz zwei folgt der frühere US-Präsident Barack Obama mit einem Tweet, in dem er die #MarchForOurLives-Bewegung unterstützt. Die Massenproteste vor allem jüngerer Menschen gegen Waffengewalt sind eine Antwort auf die Schulmassaker in den USA. Der drittbeliebteste Beitrag des Jahres ist ein rührendes Hundevideo.