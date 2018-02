KEF lobt und tadelt DAB Plus

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (KEF) geht in ihren neuesten Bericht nicht nur auf die Rundfunkbeiträge ein, sondern auch auf die Entwicklung von DAB Plus.



Gestern veröffentlichte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (KEF) ihren 21. Bericht. Darin geht es unter anderem um die Entwicklung von DAB Plus. Dafür hat die KEF lobende aber auch kritische Worte übrig.