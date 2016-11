KEK erteilt neuem Free-TV-Sender grünes Licht

Die deutsche TV-Landschaft ist bereits sehr vielfältig. In naher Zukunft dürfte das Angebot um einen frei empfangbaren Sender reicher werden. Zumindest die Zulassung wurde dem Spartenkanal durch die KEK erteilt.



Sender zu bestimmten Themenfelder gibt es in der deutschen TV-Landschaft bereits, von Sport (Sport1, Eurosport) bis Kirche (KTV, Bibel TV) reicht dabei das Spektrum. In naher Zukunft wird es auch einen Sender zum Thema Gesundheit geben. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) erteilte dem Spartenprogramm Gesund.TV in ihrer 222. Sitzung die Zulassung.