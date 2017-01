KEK genehmigt Drittsendezeiten bei Sat.1

Mit der Zustimmung der KEK zu den von der LMK vorgeschlagenen Anbietern ist die Vergabe von Drittsendezeiten bei Sat.1 endgültig gesichert. Der Privatsender muss damit drei Anbietern Sendezeit einräumen.



Fast ein Jahr nach der Neuausschreibung der Drittsendezeiten bei Sat.1 durch die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) sind die Programmflächen endgültig vergeben. Wie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) am Mittwoch bekannt gab, gibt es keine Bedenken hinsichtlich des Starts der durch die LMK und Sat.1 ausgewählten Anbieter.