KEK genehmigt Fußball-Portal Sporttotal.TV

Dank der Zusammenarbeit mit der Telekom könnte die Amateursport-Plattform Sporttotal.TV auch im TV zu sehen sein. Mit der Zulassung durch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) wurde nun der nächste Schritt getan.



Ein Gegengewicht zur Omnipräsenz des Profi-Fußballs will Sporttotal.TV darstellen und plant eine Live-Plattform für den Fußball ab der Regionalliga. Während dank einer Kooperation mit der Telekom die technische Seite geklärt ist, fehlte noch die Zulassung für das eigene Programm. Diese wurde bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) beantragt und am Dienstag von der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) erteilt.