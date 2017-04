KEK gibt grünes Licht für Telekom-Fußball-Sender

Nach Basketball und Eishockey hat sich die Telekom auch die Rechte an der 3. Fußball-Liga gesichert. Dem geplante zugehörige Sender steht nichts mehr im Weg, denn die Medienhüter genehmigten diesen am Dienstag.



Mit dem Erwerb der Übertragungsrechte an der 3. Fußball-Liga sowie der Frauen-Bundesliga hat die Telekom ihr Sport-Portfolio nach Eishockey und Basketball um ein weiteres Angebot erweitert. Und wie für die anderen beiden Sportarten soll auch der Fußball auf einem eigenen Sender präsentiert werden. Mit der Zulassung durch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) ist ein weiterer Schritt in diese Richtung getan worden.