KI für Deutsche glaubhafter als reale Menschen

Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom vertraut die Mehrheit der Deutschen in bestimmten Situationen eher der Entscheidung der Künstlichen Intelligenz (KI) als der eines Menschen.



Unbewusst vertrauen wir auch heute schon oft auf die Entscheidungen einer KI. Das beste Beispiel dafür dürfte die Suche nach der besten Verkehrsroute über ein Navigationssysteme sein. Viele Nutzer verlassen sich auch auf die Auswahl neuer Serien auf Netflix oder Amazon Prime auf die KI.