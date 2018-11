"KSK": Erste deutsche WhatsApp-Serie kommt von der Bundeswehr

Bundeswehr goes WhatsApp. Die Institution launcht mit "KSK - Kämpfe nie für dich allein" die erste Serie in Deutschland in dem Messengerdienst.



Nachdem sich die Bundeswehr mit seinen Serien "Die Rekruten" oder zuletzt auch "Unbesiegt" zuerst auf YouTube testete, wagt sich die Streitkraft jetzt an WhatsApp ran. "KSK - Kämpfe nie für dich allein" ist die erste deutsche Serie in dem Messengerdienst.