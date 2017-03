Kabarettlegende Josef Hader zu Gast bei "Pufpaffs Happy Hour"

Satire vom Feinsten verspricht 3Sat seinen Zuschauern. In der 35. Sendung von "Pufpaffs Happy Hour" sind die Kabarettlegende aus Österreich Josef Hader sowie Abdelkarim, René Marik und Rainald Grebe zu Gast.



Der Kabarettist Sebastian Pufpaff präsentiert am Sonntag in der 35. Folge seiner Sendung eine illustre Auswahl an Gästen. Dabei ist etwa Josef Hader. Der Österreicher feierte gerade sein Regiedebüt mit "Wilde Maus" und verbindet in seinem Programm gekonnt Tragik und Komik wie kein anderer. Der Deutsch-Marokkaner Abdelkarim hat sich hingegen zum "Staatsfeind Nr. 1" gekürt und will diesen Titel in der Sendung verteidigen.