Kabel Eins: "Abenteuer Leben am Sonntag" mit neuem Moderator

Das langjährige Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" bei Kabel Eins hat einen neuen Moderator. Wie der Sender mitteilte, wird die erste Sendung im neuen Jahr zum ersten Mal von Tommy Scheel präsentiert. Der 36-Jährige tritt damit die Nachfolge von Andreas Türck an.