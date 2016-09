Kabel Eins Doku will Deutschlands bester Doku-Channel werden

Der erste frei empfangbare Doku-Channel im deutschen Fernsehen kann Kabel Eins Doku nach dem Sendestart von N24 Doku nicht mehr werden, nun will die ProSiebenSat.1-Gruppe den TV-Sender zum besten Doku-Channel Deutschlands machen.



Am Donnerstag startet die Mediengruppe ProSiebenSat.1 ihren siebten TV-Kanal. Ursprünglich war Kabel Eins Doku dabei als erster Doku-Kanal im Free-TV angedacht, nun haben sich die Ansprüche geändert. Inzwischen will man "Deutschlands bester Doku-Channel" werden. Denn am Freitag startete die Welt-Gruppe mit N24 Doku bereits einen Doku-Kanal im Free-TV, der allerdings über weite Strecken als Timeshift-Sender fungiert und das Programm des Schwestersenders N24 um eine Stunde zeitversetzt zeigt.