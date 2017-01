Kabel Eins Doku zeigt Film über Terrorserie in Paris

Zwei Jahre nach dem Attentat auf die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" zeigt Kabel Eins Doku die Dokumrentation "Anschlag auf die Freiheit" in deutscher Erstausstrahlung.



Am 7. Januar 2015 überfielen Terroristen die Redaktion des französischen Satire-Magazins "Charlie Hebdo". Es war der Beginn eines schrecklichen Terrorjahres. Die Dokumentation "Anschlag auf die Freiheit - Terror in Paris" schaut zurück auf die Attentatsserie vor zwei Jahren, aus Sicht der Einsatzkräfte der Polizei.