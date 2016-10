Kabel Eins Doku zeigt Ungarns Freiheitskampf als TV-Premiere

Mit Dokus rund um die Uhr will der Dokusender von ProSiebenSat.1 punkten. Am Sonntag zeigt Kabel Eins Doku einen Film über den ungarischen Freiheitskampf als deutsche Erstausstrahlung.



Am 23. Oktober 1956 begann der Kampf Ungarns für seine Freiheit. Diesen hat der international bekannte Musikproduzent Leslie Mandoki als Kind auf den Schultern seines Vaters hautnah miterlebt. "Als gebürtiger Budapester bin ich natürlich stolz, dass es die Ungarn waren, die 1989 den schrecklichen Eisernen Vorhang zerrissen und damit den ersten Stein aus der Berliner Mauer geschlagen haben." Diesen Kampf schildert er nun in dem Film "Sehnsucht nach Freiheit", den sich ProSiebenSat.1s neuster Zuwachs Kabel Eins Diku ins Programm holt.