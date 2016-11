Kabel Eins: Frank Rosin bricht Rettungsaktion ab

Das ist bisher noch nie passiert: Zum ersten Mal nach 70 Folgen bricht Koch-Coach Frank Rosin einen Rettungseinsatz im Rahmen der Serie "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" bei Kabel Eins ab.



Ablehnung statt Einsicht: Die neue Staffel von "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" bei Kabel Eins beginnt gleich mit einem Drama. Starkoch Frank Rosin konnte Imbissbuden-Besitzerin Claudia nicht überzeugen, seine Hilfe anzunehmen und beendet die Aktion schweren Herzens vorzeitig.