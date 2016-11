Kabel Eins: Neuer Moderator für "Abenteuer Leben am Sonntag"

Fans von "Abenteuer Leben am Sonntag" müssen sich auf ein neues Gesicht vor der Kamera einstellen. Moderator Andreas Türck verlässt das Kabel-Eins-Magazin.



Das Kabel-Eins-Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" bekommt einen neuen Moderator. Wie der Sender mitteilte, soll in Zukunft Tommy Scheel die Sendung präsentieren. Er tritt damit die Nachfolge von Andreas Türck an.