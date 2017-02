Kabel Eins: Tamme Hankens Frau setzt seine Sendung fort

In der Kabel Eins-Dokureihe "Neues vom Hankenhof" führt Carmen Hanken die Arbeit ihres im letzten Jahr verstorbenen Mannes Tamme fort.



Die Trauer um Tamme Hanken war groß, als der Tierheilpraktiker im letzten Herbst plötzlich verstarb. Nun entschied sich seine Witwe, sein Lebenswerk fortzusetzen. Kabel Eins zeigt ab Dienstag insgesamt sechs neue Folgen der Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever!". Darin tritt Carmen Hanken an die Stelle ihres im letzten Herbst verstorbenen Mannes.