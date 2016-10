Kabel Eins bringt den Kampf der Roboter zurück

Kabel Eins zeigt einen ganz besonderen Kampf der Maschinen. Der Sender bringt auch dieses Jahr eine neue Staffel des britischen Kult-Formats ins deutsche Fernsehen. Frank Buschmann kommentiert die "Robot Wars 2016".



Kabel Eins zeigt die neue Staffel des britischen Kult-Show "Robot Wars". In der verrückten BBC-Show, die vor allem in den 90er Jahren bekannt wurde, treten 40 Teams mit selbst gebauten Robotern gegeneinander an. Frank Buschmann kommentiert die erbitterten Kämpfe der Maschinen und verrät Hintergrundinfos über die Teams.