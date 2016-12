Kabel Eins feiert Hollywood-Größe Steven Spielberg

Steven Spielberg feiert Geburtstag und Kabel Eins feiert die Hollywood-Größe. Dazu startet der Sender einen wahren Marathon seiner besten Filme.



Steven Spielberg wird 70. Diesen runden Geburtstag nimmt sich Kabel Eins zum Anlass, die besten Filme der Hollywood-Größe zu feiern. Ab dem 5. Dezember gibt es deshalb einige seiner besten Filme zu sehen, was sich bis kurz vor Weihnachten fortsetzt. Los geht es am Montag, den 5. Dezember, um 20.15 Uhr mit "Jäger des verlorenen Schatzes", ehe am 7. Dezember "Catch Me If You Can" auf dem Plan steht.