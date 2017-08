Kabel Eins gibt's im August in 4K

Premiere für die Beiträge des Kabel Eins-Formats "Abenteuer Leben am Sonntag". Sie werden im August erstmals in 4K zu sehen sein - aber erst einmal nur via HbbTV.





Wer Wert auf höchste Bildqualität liegt, der sollte am Sonntag Kabel Eins einschalten. Per Red Button lassen sich hier erstmals 4K-Inhalte über HbbTV abrufen. Die Zuschauer können zur Premiere Beiträge des Kabel Eins-Formats "Abenteuer Leben am Sonntag" vom 6. und 13. August parallel in 4K-Auflösung sehen.