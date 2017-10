Kabel Eins und Spiegel TV verstärken Zusammenarbeit

Kabel Eins und Spiegel TV bauen ihre bisherige Zusammenarbeit weiter aus. So sichern sich Kabel Eins und Kabel Eins Doku auch in Zukunft hochwertige und aufwändig recherchierte Dokumentationen für ihr Programm.



Mehr spannende Dokumentationen für Kabel Eins und Kabel Eins Doku soll es in Zukunft geben. Die Sender bauen ihre Zusammenarbeit mit Spiegel TV in der Saison 2017/2018 aus. Für Kabel Eins wird die Hamburger Produktionsfirma weitere Ausgaben der Erfolgs-Sendung "Die spektakulärsten Kriminalfälle" produzieren. Neue Folgen zeigt der Sender bereits ab 5. November 2017 sonntags um 20.15 Uhr.