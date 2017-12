Kabel-Experte Wenge: "Ultra HD Chaos im Handel"

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, ist nicht nur die Zeit für Rückblicke, sondern auch die Chance vorauszuschauen, was das neue Jahr bringen wird. Sehr schnell werden neue Technologien zum Trend des nächsten Jahres erklärt, zum Verkaufsschlager für die Technik-Hersteller, zum wegweisenden Hype für eine ganze Generation erklärt. Solch ein Thema ist Ultra HD in Kombination mit HDR.



"Sie haben noch nie davon gehört? Das macht nichts, Sie befinden sich im Bundesdurchschnitt immer noch in Gesellschaft einer breiten Masse, die es auch so genau nicht zu sagen vermag", erklärt der frühere Kabel Deutschland CEO Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.



Noch schärfer soll Ultra HD sein. Vor allem gepaart mit High Dynamic Range (HDR) ist mehr Bildtiefe möglich. Mit Wider Colour Gamut (WCG) tritt ein größerer Farbraum zutage. Mit Higher Frame Rate (HFR) kommen zudem generell mehr Bilder, um schnellere Bewegungen bei Live-Reportagen scharf zu halten. Man erreicht 2/3 des Sehvermögens des Auges, betonen Filmstudios zu Recht. Damit sei mehr Emotionalität durch mehr Realität gegeben. Ein wirklich bahnbrechender Trend, der schnell Einzug in die TV-Landschaft der Wohnzimmer finden wird - so könnte man meinen.