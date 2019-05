Kabel eins: Ab heute kommen die "Bus Babes"

Nach den "Trucker Babes" und "Trecker Babes" bringt Kabel eins jetzt auch die "Bus Babes" ins Fernsehen. Den Anfang macht die Busfahrerin der Kultband Knorkator.



Kabel eins begleitet ab Sonntag die "Bus Babes", die als Busfahrerinnen arbeiten. Es ist bereits das dritte Format der erfolgreichen "Babes"-Reihe.