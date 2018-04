Kabelnetzbetreiber profitieren von Breitband-Nachfrage

Die Kabelnetzbetreiber haben ihren Kundenstamm kräftig ausgebaut. Dies teilte der Branchenverband ANGA am Mittwoch mit.



2017 sei die Zahl der Breibandkunden um rund 500 000 auf 7,7 Millionen gestiegen, nach Angaben des Verbands ein Zuwachs von 7 Prozent. Kabelkunden buchen demnach vor allem hohe Bandbreiten. Über 40 Prozent fragten Anschlüsse zwischen 100 und 400 Megabit pro Sekunde nach.