Kabelnetzbetreiber wollen Gesetz für Analogabschaltung

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber (Anga) fordert den Gesetzgeber auf, die TV-Abschaltung im analogen Bereich bis Ende 2019 zu regeln.



Der Präsident des Anga, Thomas Braun, will eine zügige Abschaltung des analogen Programms. Das gab der Verband am am Montag bekannt. Gefordert wird eine gesetzliche Regelung für ein Ende der Übertragung. Als Deadline sehe man 2019, heißt es.