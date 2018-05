Kachelmann verliert jüngsten Rechtsstreit gegen Schwarzer

Kein gutes Wetter für den ehemaligen Starmeteorologen Kachelmann. Den Rechtsstreit mit der Publizistin Alice Schwarzer verliert er.



Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat im jüngsten Rechtsstreit mit der Feministin Alice Schwarzer eine Niederlage einstecken müssen. Das Düsseldorfer Landgericht wies am Mittwoch seinen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen einen Artikel Schwarzers zurück. Kachelmann sah in dem Artikel auf Schwarzers Webseite ("Von Wedel bis Kachelmann") seine Persönlichkeitsrechte verletzt.