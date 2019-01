Kachelmann zu "Riverboat"-Rückkehr: "Kriege mein Leben zurück"

Kurz vor dem anstehenden Comeback beim MDR-"Riverboat" findet Jörg Kachelmann gegenüber der "Zeit" Worte für seine Rückkehr, die tief blicken lassen.



Im Hinblick auf seine langwierige Abstinenz von der großen TV-Bildfläche aufgrund eines sich als falsch herausstellenden Vergewaltigungsvorwurfs hat Jörg Kachelmann in der Wochenzeitung deutlich gemacht, wie sich das "Riverboat"-Comeback nach zehn Jahren für ihn anfühlt:



"Ich kriege mein Leben zurück."



Genau dies habe Kachelmann sich auch nach seinem Freispruch vorgenommen.